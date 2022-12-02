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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية توافق على خطة فرنسية بقيمة مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية

صدى البلد

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، على خطة قدمتها فرنسا بقيمة مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات في سياق استمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس الماضي.


وذكرت المفوضية - في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي - أن فرنسا أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة، بمخطط قيمته مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات في سياق استمرار الأزمة الأوكرانية، وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وقروض مدعومة وستكون متاحة للشركات من جميع الأحجام النشطة في جميع القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية، باستثناء الائتمان والمؤسسات المالية.


وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالقروض المدعومة، سيقتصر مبلغ القرض لكل شركة، في ظل ظروف معينة، على 15% من حجم المبيعات السنوي، أو 50% من تكاليف الطاقة أو احتياجات السيولة على مدى 6 إلى 12 شهرا (حسب حجم الشركة) بعد منح المساعدة كما لن تتجاوز المبالغ المحدودة للمساعدات 2 مليون يورو لكل مستفيد وسيتم منح المساعدة في كلا الشكلين - المنح أو القروض - في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.
 

المفوضية الأوروبية فرنسا أوكرانيا

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