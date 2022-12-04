اتحاد إذاعات العالم الإسلامي ناعيا مفيد فوزي: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

نعى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي والذي وافته المنية اليوم الأحد، داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

رحيل مفيد فوزي

وأصدر اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بيان لنعي الكاتب الكبير جاء نصه: "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي الإعلامي الكبير مفيد فوزي وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نشر الليثي عبر صفحاته علي وسائل التواصل الاجتماعي " خالص العزاء في وفاة الإعلامي الكبير الاستاذ مفيد فوزي و عزائي للأخت العزيزة حنان مفيد فوزي

وأوضح الليثي أننا فقدنا قامة اعلامية وصحفية كبيرة، حيث ساهم بآرائه وقلمه في إثراء العمل الصحفي والإعلامي عبر العديد من السنوات ، وتتلمذ علي يديه العديد من كبار الإعلاميين والكتاب والصحفيين.

أسس السلام الإنساني

كان عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد التقى قبل أيام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لتنسيق الدورات التثقيفية بأكاديمية الأوقاف الدولية للسادة منسوبي الاتحاد لعام 2023م.

وفي بداية اللقاء وجه الدكتور عمرو الليثي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية لما توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف من اهتمام بالغ في الدورات التأهيلية في مجال نشر الفكر الوسطي المستنير والوعي الرشيد، من خلال الدورات التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية في مجال التأهيل على المستوى الوطني والدولي بصفة عامة، ودورات السادة منسوبي اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بصفة خاصة، مشيدًا بالمردود الإيجابي والأثر البالغ للدورات التي عقدت للقيادات الإعلامية والإعلاميين من منسوبي الاتحاد، من أكثر من خمس وثلاثين دولة في دورتين سابقتين بأكاديمية الأوقاف الدولية، كان لهما صدى دوليٌّ واسع وأثر بالغ، حيث دارت هذه الدورات في جملتها حول ترسيخ وتجذير أسس السلام الإنساني والعيش المشترك وحقوق المواطنة، وإعمال العقل في فهم النص في ضوء صحيح الشرع وفي إطار يسر الإسلام وحضارته السمحة، وتم خلال اللقاء الترتيب لعقد دورة ثالثة أواخر يناير المقبل 2023م، وإمداد الإعلاميين من منسوبي الاتحاد بإصدارات الأوقاف العربية والمترجمة في مجال نشر الفكر الوسطي وتفكيك الفكر المتطرف.

هذا وقد أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي نسخًا من كتابي : "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، و"العملات الرقمية المشفرة"، وهو ما كان محل إشادة رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وتم الاتفاق على مد الاتحاد بنسخ من هذين الإصدارين.