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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حلم طفل من ذوي الهمم.. سفيرة حياة كريمة تكشف قصة أول قرية خضراء

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت سماح أبو بكر، سفيرة حياة كريمة ، إن إطلاق قصة "حلم فارس مع حياة كريمة"، جاء بالتزامن مع اليوم الدولي لذوي الإعاقة.

 

ضرورة توفير وظائف لذوي الهمم

 

وأضافت "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بطل القصة طفل من ذوي الهمم، لديه حلم أن تكون قريته الموجودة بمحافظة أسوان واسمها "فارس" أول قرية خضراء، وهو ما نفذته المبادرة على أرض الواقع، واحتفلت بهذا الإنجاز.

 

وأوضحت سفيرة حياة كريمة المصرية، أن الأطفال في صعيد مصر يتمتعون بذكاء كبير، فضلًا عن تفاعل لا محدود مع القضايا، إذ إن لديهم وعى بالبيئة الخضراء، إلى جانب رؤيتهم في دمج ذوي القدرات في المجتمع وداخل المدارس.

 

وطالبت بضرورة توفير وظائف لذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع، حيث إنه حق أصيل يجب أن تسعى الدول لتوفيره، مشيرة إلى ضرورة ألا يشعر هؤلاء بأنهم غير مرغوب فيهم، بل أن وجودهم مطلوب للنهوض بالمجتمعات.

 

 

سماح ابو بكر حياة كريمة ذوي الإعاقة طفل صعيد مصر

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