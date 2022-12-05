فعل يجعلك تحظى بدعاء النبي لك بالرحمة.. احرص عليه

هناك فعل علينا جميعا التحلي به والمداومة عليه حتى يدعو لنا النبي بالرحمة، وهو السماحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)؛ فعلينا أن نتصف بالسماحة والسلاسة فى التعامل مع الغير لندخل فى الرحمة التى دعا لك بها النبي عليه الصلاة والسلام.

التسامح فى الإسلام

حث الإسلام المؤمنين على التحلي والتمسك بالعفو والتسامح، وقد يتعرض الإنسان للإساءة، أو للعديد من المشكلات التي تحدث بينه وبين آخرين، ما يدفعه إلى التشاجر معهم أو مقاطعتهم في كثير من الأحيان، وذلك يجعله يجني كثيرا من السيئات، ومن هنا تأتي أهمية العفو والتسامح.. فالعفو يعني التجاوز عن الإساءة أو الذنب وترك العقاب، والتسامح يقصد به السماح، وقبول الأعذار الآخرين، فيحصل لشخص بسببهما على ثواب عظيم من الله.



الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام .. دعا اللهُ -تَعالى- عبادة الى التسامحِ، في آيات كثيرة في كتابه الكريم، منها قوله تعالى{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}.

الاعتذار والتسامح في الإسلام .. حثنا رسول الله علي التسامح والعفو وقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بالعفو والتسامح، وقد جعل الإسلام العفو والصفح عن الإساءة خلق إسلامي نبيل.

آيات تدل على أن الإسلام دين تسامح



قال تعالى (خُذِ العَفوَ وَأمُر بِالعُرفِ وَأَعرِض عَنِ الجاهِلينَ)

قال تعالى (ادعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ).

قال تعالى (وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)

قال تعالى (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا).

قال تعالى (وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

قال تعالى (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا)

قال تعالى (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)

قال تعالى (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

قال تعالى (وأتبعِ السَّيِّئةَ الحسنةَ تمحُها).