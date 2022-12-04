مفعولها كالسحر .. سجدة تقضي الحوائج وتحقق المطالب المستحيلة

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إنه اذا ارادت طلبا أو حاجة من الله فسجد، وكلنا لا نستغنى عن الله فى أى شئ، اجعل كل حوائج وما تريده فى اى شئ بالسجود، اجعلها بركعتين قضاء الحاجة.



وتابع “ أبو بكر”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، متسائلاً:" هل اصلى ركعتين قضاء حاجة عشان اطلب من ربنا اجيب وجبة حلوة؟، قال يا موسى سلنى شراك نعلك وملح خبزك، وليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُم فَلْيُكثِر ، فَإِنَّمَا يَسأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) .



فعلينا أن نتضرع الى الله فى كل وقت بالدعاء ولكن صلى ركعتين لله اسمهم قضاء الحاجة علمهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار الى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد لله يوم القيامة، والله يهبه تلك المحامد التى لم يفتح بها على أحدا قبله وتطول سجدة الحبيب إلى أن ياتيه النداء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطي وشفع تشفع وحضرة النبي يقول "يارب امتي يارب امتي" والنبي فى هذا الوقت لا يقول فى هذا الوقت أسألك صفية عمتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي ولا فاطمة ابنتي انما يقول “يارب امتي امتي”، فيقول الله عز وجل له “وعزتي وجلالي لا نخزيك فى أمتك أبدأ ”.