تباين أسواق المال العربية فى ختام تعاملات اليوم والبورصة المصرية تربح 10 مليار

تباين أسواق المال العربية

البورصة المصرية تربح 10 مليار جنيه

انخفاض المؤشر العام لبورصة الكويت

تراجع مؤشر الأسهم السعودية

ارتفاع مؤشر البورصة التونسية

شهدت أسواق المال العربية تباينا خلال ختام اليوم الاثنين ،حيث ربحت البورصة 10 مليار جنيه ،فيما تراجعت البورصات الخليجية عدا بورصة مسقط وارتفعت البورصة التونسية و الفلسطينية.

ونستعرض حركة التداول فى البورصات العربية خلال ختام اليوم الاثنين

البورصة المصرية تربح 10 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.2 مليارات جنيه، ليصل إلى 924.1 مليار جنيه عند الإغلاق.



وقفز مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس ر30" بنسبة 1.77 في المئة مسجلًا 14327.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.58 في المئة ليصل عند مستوى 2653.62 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 3898.14 نقطة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 6ر14 نقطة ليبلغ مستوى 71ر7560 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر194 مليون سهم عبر 9069 صفقة نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر5 نقاط ليبلغ مستوى 50ر5705 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 5ر126 مليون سهم عبر 4355 صفقة نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار كويتي.



كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر18 نقطة ليبلغ مستوى 90ر8449 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 10ر68 مليون سهم عبر 4714 صفقة بقيمة 3ر26 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر4 نقاط ليبلغ مستوى 74ر5854 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 12ر104 ملايين سهم عبر 3103 صفقات نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار كويتي.

إنخفاص المؤشر العام لبورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بواقع 98.05 نقطة، أي ما نسبته 0.82 %، ليصل إلى 11 ألفًا و924.22 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم، تداول 81 مليونًا و951 ألفًا و549 سهمًا، بقيمة 372 مليونًا و603 آلاف و286.848 ريالًا قطريًا ، نتيجة تنفيذ 14734 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما بقيت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

مؤشرا البحرين يقفلان على تراجع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,861.31 نقطة بانخفاض قدره 2.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 662.92 نقطة بانخفاض قدره 0.95 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 922 ألفاً و757 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 596 ألفاً و808 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 47 صفقة.



البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.19%، عند مستوى 2505.73 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2583 صفقة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على تراجع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 304.80 نقاط ليقفل عند مستوى 10419.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 116 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 190 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والمجموعة السعودية، وذيب، والوطنية للتعليم، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: عناية، والمصافي، وتكافل الراجحي، والرياض، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.88 % و 9.93 %.

فيما جاءت أسهم شركات: دار الأركان، ومرافق، وشركة الاتصالات السعودية، وبترو رابغ، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومرافق، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 11.67 نقطة ليقفل عند مستوى 18797.00 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم تقاسمتها 1536 صفقة.

بورصة مسقط تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4663.47 نقطة مرتفعًا بـ 41.3 نقطة وبنسبة 0.89 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4622.13 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و383 ألفًا و776 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 221.9 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و51 ألفًا و278 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة تونس تقفل على ارتفاع



أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع، محققا 8078.71 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 5.7 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.



البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع بنسبة بلغت 0.36% ما يعادل 2.29 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 638.5 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 324,644 سهماً بقيمة إجمالية 525,514.83 دولارًا نفّذت من خلال 119 صفقة .