البورصة تربح 10 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

تباينت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2423 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 5893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3898 نقطة.