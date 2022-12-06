أول تعليق من الزمالك على خسارة طائرة السيدات أمام الأهلي

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على خسارة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي، أمس، أمام الأهلي.

وقال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : خسرنا أمام الأهلي بصعوبة ونجحنا فى بناء فريق كبير ومحترم وخلقنا منافسة قوية مع النادي الأهلي الذى أعتاد على الفوز بالبطولات فى هذه اللعبة بسهولة ودون منافسة .

وشدد أحمد مرتضى منصور على أن القادم سيكون أفضل لجميع اللعبات الجماعية رغم الظروف الصعبة التى يمر بها النادى من الحجز على أرصدته بالبنوك.

وواصل أحمد مرتضى، قائلا |إن الفرحة الكبيرة التى اتسمت بها احتفالات الأهلي بعد الفوز على الزمالك يؤكد على قيمة فريقنا بعد دعمه بلاعبات متميزات فى جميع المراكز .

أحمد مرتضى يطالب الجماهير بالدعم والمساندة

وطالب أحمد مرتضى منصور جماهير الزمالك بمساندة النادي حتى يتخطى هذه الأزمة مشيدا بجميع اللاعبين الذين يصبرون على مستحقاتهم المالية ويقاتلون من أجل الفوز فى المباريات .

وأشاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك بفوز فريق الرجال لكرة اليد على الاهلى فى الجولة قبل الأخيرة لبطولة دورى المحترفين مؤكدا أنهم رجالا واعتادوا على تخطى الصعاب وإسعاد جماهيرهم الوفية .

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه على ثقة كبيرة فى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ومجلس الإدارة لتخطى هذه الأزمة وكذلك فى القضاء المصري الشامخ على انصاف الزمالك فى هذه القضية العادلة بفك الحجز على أرصدة النادى بالبنوك حتى يستطيع النادى استكمال مسيرة البطولات.

يد الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين



وفاز الفريق الاول لكرة اليد علي فريق الأهلي بنتيجة 20-19 التي أقيمت على صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولي لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2022-2023.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض علي فريق الأهلي بنتيجة 13-10.

يلعب الفريق غدا الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر مباراته الأخيرة في المرحلة الأولي من بطولة دوري المحترفين موسم 2022-2023 مع المعادي وتقام في تمام الساعة السادسة مساءا علي صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.