أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإسلام يريد الشفافية والمصداقية والمصارحة في الحياة الزوجية.

وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية" :" الأصل في الزواج الإعلان والإشهار".

وتابع أحمد كريمة:" في مسألة إخبار الرجل خبر زواجه الثاني لزوجته الأولى لا أرضي الرجال أو النساء بل أرضي الشرع".



وأكمل أحمد كريمة:" لا ألتمس للرجل عذرا بإخفاء زواجه الثاني عن زوجته الأولى".

وعن مسألة إخفاء الرجل زواجه الثاني عن زوجته الأولى، قال أحمد كريمة:" نحتاج أن يجتمع فقهاء وخبراء من علم الاجتماع لوضع مقترحات يتم طرحها للحوار المجتمعي دون انحياز لطرف على طرف ودراسة المستجدات الحالية بشرط ألا تخالف نص شرعي".