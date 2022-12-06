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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: لا ألتمس للرجل عذرا بإخفاء زواجه الثاني عن زوجته الأولى

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإسلام يريد الشفافية والمصداقية والمصارحة في الحياة الزوجية.

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وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية" :" الأصل في الزواج الإعلان والإشهار".

 

وتابع أحمد كريمة:" في مسألة إخبار الرجل خبر زواجه الثاني لزوجته الأولى  لا أرضي الرجال أو النساء بل أرضي الشرع".


وأكمل أحمد كريمة:" لا ألتمس للرجل عذرا بإخفاء زواجه الثاني عن زوجته الأولى".

 

وعن مسألة إخفاء الرجل زواجه الثاني عن زوجته الأولى، قال أحمد كريمة:" نحتاج أن يجتمع فقهاء وخبراء من علم الاجتماع لوضع مقترحات يتم طرحها للحوار المجتمعي دون انحياز لطرف على طرف ودراسة المستجدات الحالية بشرط ألا تخالف نص شرعي". 

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