مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل

تقدّم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومضمون لعشاق الجبن.
مقادير عمل الجبن القريش
3 لتر حليب .
12 م ك خل و يمكنك استبدالها بعصير ليمون مصفي .
ملح .
حبة البركة ، زعتر .
للتقديم :
، سماق ، زيت زيتون
طريقة عمل الجبنة القريش
في وعاء عميق ، يوضع الحليب و يرفع علي النار حتي يقارب الغليان .
نضيف الخل أو عصير الليمون و يقلب الكل جيدا .
نرفع الحليب من علي النار، و يغطي حوالي 5 دقائق .
ستجدي الحليب تخثر، قومي بتصفيته في مصفاه مغطاه بالقماش الشاش للتخلص من السوائل ( مصل الحليب ) و الحصول علي الجبن .
وبعد أن يصفي ، يضاف الملح حسب رغبتك ، و يقسم الخليط ، و يمكنك عمل جبن قريش منكه بحبة البركة أو الزعتر ، و ذلك بخلطه مع كمية من كل منهما حسب رغبتك.
يوضع الجبن بحصيرة بامبو ( حصيرة السوشي أو الجبن ) و يمكنك استعمال شاش أيضا و يلف و يكبس و يوضع بمصفاه بالثلاجة طول الليل .
يقدم الجبن مزين بالسماق أو البابريكا و زيت الزيتون .