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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل

طريقة عمل جبنة قريش
طريقة عمل جبنة قريش

تقدّم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومضمون لعشاق الجبن. 


مقادير عمل الجبن القريش 


3 لتر حليب .
12 م ك خل و يمكنك استبدالها بعصير ليمون مصفي .
ملح .
حبة البركة ، زعتر .
للتقديم :
، سماق ، زيت زيتون

 

طريقة عمل الجبنة القريش 

في وعاء عميق ، يوضع الحليب و يرفع علي النار حتي يقارب الغليان .
نضيف الخل أو عصير الليمون و يقلب الكل جيدا .
نرفع الحليب من علي النار، و يغطي حوالي 5 دقائق .

ستجدي الحليب تخثر، قومي بتصفيته في مصفاه مغطاه بالقماش الشاش للتخلص من السوائل ( مصل الحليب ) و الحصول علي الجبن .
وبعد أن يصفي ، يضاف الملح حسب رغبتك ، و يقسم الخليط ، و يمكنك عمل جبن قريش منكه بحبة البركة أو الزعتر ، و ذلك بخلطه مع كمية من كل منهما حسب رغبتك.

يوضع الجبن بحصيرة بامبو ( حصيرة السوشي أو الجبن ) و يمكنك استعمال شاش أيضا و يلف و يكبس و يوضع بمصفاه بالثلاجة طول الليل .
يقدم الجبن مزين بالسماق أو البابريكا و زيت الزيتون .

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