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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في القمة الصينية العربية تضع العالم أمام مسئولياته

شيماء نبيه ، عضو
شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في القمة الصينية العربية جاءت كاشفة للتحديات التي يمر بها العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط مشيرة في تصريحات صحفية لها أن الرئيس السيسي في كلمته وضع العالم أمام مسئولياته تجاه أزمة الغذاء وما تبعها بسبب الحرب الوسية الأوكرانية.


وقالت شيماء نبيه إن كلمة الرئيس السيسي تعكس قوة ومتانة العلاقات العربية الصينينة، وأهميتها في تلك المرحلة لتعزيز اوجة التعاون المشترك، مشيرة إلى أن القمة فرصة لمزيد من توطيد العلاقات مع الصين كقوة كبري من في مختلف المجالات  خلال توقيع الإتفاقيات .

وأكدت أن الرئيس السيسي خلال كلمته وضع روشتة لمواجهة التحديات التي نواجهها، حتى نكون أكثر فعالية في تلبية احتياجات الشعوب، والتي تتطلب تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، في إطار التعاون “جنوب-جنوب” لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة.


وأشارت النائبة إلي أن كلمة الرئيس السيسي  جسدت وجود إرادة جادة نحو تعزيز التعاون المؤسسي المشترك، والتي بدأت بتدشين "منتدى التعاون العربي الصيني" عام 2004، وتبلغ اليوم ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى لتحقيق المزيد والمزيد في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة.


ولفتت إلى تاكيد الرئيس السيسي في كلمته علي الأمن المائي العربي، وأن يكون على رأس أولويات التعاون المستقبلي ضمن منتدى "التعاون العربي الصيني"، وكذلك دعوة الرئيس لإثويبا في كلمته عندما قال " ما أنني أود أن أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها.


وأشادت  "نبيه " بدعوة الرئيس السيسي للمشاركين، بأن تكون مصر دولة الاستضافة العربية التالية للقمة، وهو ما يؤكد اعتزاز مصر وإيمانها بأهمية القمة ودعمها الكامل لآليات التعاون العربي الصيني.


وأكدت أن تحركات القيادة السياسية المصرية برئاسة السيسى فى المحافل الإقليمية والدولية، تؤكد ريادة مصر وثقلها الدبلوماسى وقدرتها على التعاطي مع كل المعطيات الخارجية الطارثة، وأن تحركات الرئاسة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة في المحيط الإقليمي والدولي. 

شيماء محمود نبيه عبدالفتاح السيسي الحرب الوسية الأوكرانية الرئيس السيسي القمة العربية السيسي

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