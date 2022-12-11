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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 11-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

بلغ أشهر أعيرة الذهب وهو  عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1650 جنيهًا للشراء و 1710 جنيهًا للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-12-2022.

 

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي، فقد وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1886 جنيهًا للشراء و1954 جنيهًا للبيع.

نشرة الخدمات| سعر الذهب والدولار حاليا.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين

ارتفاع حاد في سعر الذهب العالمي


سعر عيار 18


بلغ سعر عيار 18 الأوسط فئة نحو 1414 جنيها للشراء و 1466 جنيها للبيع


سعر عيار 14 


بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1100 جنيه للشراء و 1140 جنيهًا للبيع


كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للشراء و 1.954 مليون جنيه للبيع.


سعر جنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للشراء و 13.7 ألف جنيه للبيع.


سعر أوقية الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للشراء و60.8 ألف جنيه للبيع.

 

بورصة عالمية

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، في مذكرة «سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم، ومتى يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 1006.91 دولار. وخسر البلاديوم 0.4% مسجلاً 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالاً 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر.

وزاد سعر الذهب في البورصة العالمية مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض 0.3% منذ بداية الأسبوع، فيما زادت . العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.80 دولار.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر.

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