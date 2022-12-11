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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العربي للدراسات السياسية: مصر أصبحت الرابط بين إفريقيا والصين .. فيديو

القمة العربية الصينية
القمة العربية الصينية

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن أهمية القمة العربية الصينية الأولى يتمثل في عدة محاور هامة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين العالم العربي والصين يصل إلى ٦٠٠ مليار دولار.

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سعداوي: توقيت القمة العربية - الصينية ممتاز

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أميرة أبوشقة: القمة العربية الصينية تدشن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

وأضاف "محمد صادق إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك استثمارات قوية جدا بين دول العالم العربي وبين الصين، موضحا أن هناك شراكة إستراتيجية بين الصين والعرب.

وتابع محمد صادق إسماعيل أن العالم العربي يتوجه إلى الصين من خلال رؤية استراتيجية تكاملية، مشيرا إلى أن مصر والصين يتحدون في شراكة اقتصادية بشكل كامل.

القمة العربية التبادل التجاري برنامج التاسعة مصر والصين العالم العربى الشراكة الاستراتيجية القمة العربية الصينية الأولى

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