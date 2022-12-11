العربي للدراسات السياسية: مصر أصبحت الرابط بين إفريقيا والصين .. فيديو

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن أهمية القمة العربية الصينية الأولى يتمثل في عدة محاور هامة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين العالم العربي والصين يصل إلى ٦٠٠ مليار دولار.

وأضاف "محمد صادق إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك استثمارات قوية جدا بين دول العالم العربي وبين الصين، موضحا أن هناك شراكة إستراتيجية بين الصين والعرب.

وتابع محمد صادق إسماعيل أن العالم العربي يتوجه إلى الصين من خلال رؤية استراتيجية تكاملية، مشيرا إلى أن مصر والصين يتحدون في شراكة اقتصادية بشكل كامل.