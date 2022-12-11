عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب الحكومة بإلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ ومكاسبها

النائبة نهى زكى أمام
النائبة نهى زكى أمام مجلس الشيوخ

استهل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعماله خلال جلسة اليوم، بمناقشة طلب مقدم من النائبة نهى زكي  عضو مجلس الشيوخ  عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بخصوص  استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمكاسب المتحققة.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : " في عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو، والتي تم فيها تبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجاءت الاتفاقية ترجمة لإدراك المجتمع الدولي خطورة التغيرات المناخية وضرورة العمل تجاه تلك القضية للحد من آثار الأنشطة البشرية على النظام المناخي للأرض".

و أضافت النائبة نهى زكي في الطلب منذ عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين، وبعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، عهدت الأمم المتحدة عقد اجتماع سنوي للدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية وأصبحت تلك الاجتماعات يشار إليها اختصاراً بالـ COP والتي تجمع مائة وسبعاً وتسعين دولة.

و قالت النائبة نهى زكي: تم عقد أول مؤتمر للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP في عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين في العاصمة الألمانية برلين، ثم توالت سنوياً اجتماعات الدول الأطراف بالاتفاقية لبحث سبل العمل الدولي تجاه قضية التغيرات المناخية.

و استطردت النائبة نهى زكي  في الطلب قائلة " في مؤتمر الدول الأطراف الواحد والعشرين COP 21 الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس؛ جمع مائة وخمسين من قادة العالم؛ ليخرجوا باتفاق باريس؛ الذي ركز بشكل رئيسي على العمل من أجل الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة في هذا القرن عند درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى درجة ونصف مئوية.

وقالت النائبة نهى زكي خلال الجلسة العامة : كما يتضمن الاتفاق التزاماتٍ من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تقديم تقارير المساهمات المحددة وطنياً التي تشمل إجراءات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، كما يشمل الاتفاق تعهد الدول المتقدمة بتوفير التمويل المتعلق بالعمل المناخي للدول النامية لمساعدتها في جهود التخفيف من حدة تغيرات المناخ والتكيف معها.  وهو التمويل المقدر بـ مائة مليار دولار سنوياً كحد أدنى.

وأوضحت النائبة نهى زكي : " ظل العمل المناخي الدولي على مدار السنوات السابقة يدور في فلك التعهدات والوعود، إلى أن تقدمت مصر في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP 26  الذي عقد بجلاسكو بطلب استضافة المؤتمر ممثلة عن القارة الأفريقية، والجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة من القارة الأفريقية التي تقدمت بطلب الاستضافة، واختارت أن يكون المؤتمر تحت شعار "معاً للتنفيذ"؛ الأمر الذي يدلل على الالتزام السياسي تجاه العمل المناخي بالإضافة الى تطلع الدولة المصرية إلى تحويل التعهدات والوعود التي يدور في فلكها المجتمع الدولي والانتقال بها الى مرحلة التنفيذ".

و قالت  النائبة نهى زكي: “ في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخCOP 27  بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس الى العشرين من نوفمبر العام الجاري بمشاركة نحو خمسين الف مشارك من بينهم مائة وعشرين من رؤساء الدول، والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، والاشادة الدولية التي حظيت بها مصر جراء استضافتها للمؤتمر الذي تناول العديد من الموضوعات المتخصصة والمتعلقة بالعمل المناخي، هذا الى جانب نجاح المؤتمر تحت قيادة الدولة المصرية في اتفاق الدول الأطراف على انشاء صندوق الخسائر والأضرار ليكون صندوقا توجه اليه الدول المتقدمة التمويل اللازم لدعم الدول النامية المتضررة جراء الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.

واختتمت النائبة نهى زكي قائلة “ أطالب الحكومة بإلقاء الضوء على مخرجات القمة وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف COP 27  على المستويات الوطني، والإقليمي والدولي، وكذا الدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمر”.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ cop 27 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائبة نهي زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

رئيس الوزراء يوجه فنادق شرم الشيخ بتنفيذ محطة معالجة صرف صحى خاصة

الحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. اعرف عقوبة المخالفين لـ قانون المحال العامة

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

ترشيحاتنا

وزير القوى العاملة يزور دير سانت كاترين ويهنئ الرهبان بذكرى استشهاد القديسة

وزير خارجية مقدونيا الشمالية: دور مصر فعال في مواجهة الهجرة غير الشرعية

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

سنعمل معًا لبناء الوعي المستنير..وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يناقشان سبل التعاون المشترك

قرار مفاجئ من رونالدو بعد صدمة وداع كأس العالم

وزيرة التضامن: ندرس تعديلات تشريعية لزيادة نفقة المطلقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر: نقص هذا الهرمون يسبب الصلع للرجال

شاهد.. ثور هائج يقتحم حفل زفاف هندي

تسبب زيادة الوزن.. أعراض قصور الغدة الدرقية والسيطرة عليها في الشتاء

انتشر بالمدارس بشكل كبير.. أعراض الإصابة بالجدري وطرق حماية طفلك من العدوى

فيديو

تحذير من الشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم| تغطية خاصة

أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد في البنوك |تغطية خاصة

لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

بسبب ملابسها غير المحتشمة.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل في مونديال 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ