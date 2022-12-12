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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يواجه الزمالك في الدوري

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق الزمالك، اليوم الاثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء، على صالة الزمالك، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك وتحقيق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري دون أي هزيمة.

وحرص حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات، أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد؛ من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

فريق سيدات طائرة الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد 6 جولات في البطولة دون هزيمة محققا العلامة الكاملة.

وكان سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز على فريق الزمالك في الدور الأول لمسابقة الدوري بنتيجة 3-1 والتي أقيمت في صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الزهور بنتيجة 3-1، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بطولة الدوري صالة الزمالك الزمالك حمدي الصافي

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