تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الاتحاد السكندري التي تقام في السابعة مساء اليوم، على ملعب الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.
خط الهجوم: بيرسي تاو.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.