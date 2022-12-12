تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي ‏سيخوض مباراة الاتحاد السكندري التي تقام في السابعة مساء اليوم، على ملعب الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي‏.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: بيرسي تاو.‏

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏