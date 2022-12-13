برلمانية تطالب باعداد خطة لمنع حدوث كوارث حال سقوط الأمطار

حذرت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، من مخاطر هطول الامطار والسيول في فصل الشتاء مطالبًة الحكومة بالاستعداد لإنقاذ المحافظات والمدن، خاصة الوجه البحري، من مخاطر أمطار هذا الشتاء خاصة عقب تحذير هيئة الأرصاد بما يمكن أن يحدث .

وأكدت “موسي” في تصريحات لـ"صدي البلد"،إنه مع دخول فصل الشتاء، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس سوف يكون سيئا جدا خلال الفترة المقبلة، فإن الحكومة عليها التوسع في تحذيراتها للمواطنين، خصوصا أنه من المتوقع حدوث تساقط كثيف للأمطار يصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وهو ما يتطلب خطة متكاملة للتعامل معها.

وأشارت النائبة رحاب موسى ،إلى أنه في السنوات الماضية وعلى الرغم من مطالبة الحكومة بإعداد خطة متكاملة للتعامل مع مشكلات الأمطار، إلا أن عدد من المحافظات وخصوصا الساحلية شهدت العديد من المشكلات أدت لإغلاق بعض الطرق وغيرها.

فحص مخرات السيول

وشددت عضو مجلس النواب ، على ضرورة فحص مخرات السيول وبلاعات الصرف، وزيادة الإرشادات للمواطنين، والقيام بعزل كافة أعمدة الانارة فى الطرق والشوارع ، لمنع تكرار حوادث كل عام ، والتي تؤدي إلى سقوط ضحايا .

ومن جانبه حذر النائب محمود قاسم من تعرض محافظة الاسكندرية للغرق كما يحدث سنوياً فى موسم الشتاء بسبب هطول السيول والأمطار، مؤكداً على ضرورة وضع جميع الاستعدادات التى تكفل انقاذ الإسكندرية من مخاطر السيول والامطار.

وقال " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الأمطار تزادا سنويا فى مختلف المحافظات خاصة محافظات الوجه البحرى بصفة عامة ومحافظة الاسكندرية بصفة خاصة وشبكات الصرف الصحي بالاسكندرية تستوعب فقط مليونا و900 ألف متر مكعب.

وطالب الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمحافظة الاسكندرية لأن جماهير وأهالى الاسكندرية تكاد حياتهم المعيشية تتوقف وتصل الى مرحلة الشلل والتوقف التام عن هطول السيول والامطار بصورة كثيفة.

كما طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالبحث عن وسائل غير تقليدية من اجل الاستفادة من مثل هذه الامطار بدلاً من اهدارها داخل البحر المتوسط للتخلص منها ؟ مطالباً من الحكومة إعلان خطتها استعدادا لفصل الشتاء لمنع تكرار ما حدث خلال السنوات الماضية بسبب الأمطار والسيول.

وأشار النائب الي انه بمجرد ان ماسورة ضربت فقد اوقفت الحياة تماماً وشلت حركة المرور، فكيف الحال لو هطلت الأمطار؟؟ واين هي المليارات التي خصصتها الدولة لذلك وصرفت لمجابهة الامطار؟

وطلب النائب محمود قاسم من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية القيام بجولات ميدانية على مستوى الاحياء والمراكز والمدن والقرى بمحافظة الاسكندرية ليتابع بنفسه ملفات صيانة اعمدة الانارة وتطهير بالوعات الصرف الصحى وتزويد مسئولى النظافة بالمعدات الحديثة للتخلص من السيول والامطار معرباً عن اسفه الشديد من استخدام عمال النظافة خلال موسم الشتاء الماضى للاساليب البدائية ومنها استخدام المكانس للتخلص من مياه الامطار.

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لعمال النظافة الابطال والشرفاء والذين كانوا يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحد من الاثار السلبية لمخاطر السيول والامطار داخل محافظة الاسكندرية ومختلف المحافظات الاخرى مطالباً بمضاعفة رواتبهم وحوافزهم وصرف بدل مالى مناسب لشراء ملابس ثقيلة وتعذية لهم.

وقال النائب محمود قاسم إنه في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم فإنه يجب على الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة الاثار السلبية لهطول السيول والامطار خاصة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بصفة عامة والاسكندرية بصفة خاصة هطول الأمطار بصورة كبيرة وكذلك سيول في بعض المناطق وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد مطالباً من الحكومة تكليف جميع المحافظين ورؤساء الأحياء وكذلك التنسيق مع هيئات النظافة والتجميل والصرف الصحي للعمل مبكرا من أجل الاستعداد الكامل لمواجهة هطول الأمطار والسيول.