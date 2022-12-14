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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ما بيركبهاش غير الباشوات.. سيارات كلاسيكية نادرة في مصر

محررة صدى البلد داخل
محررة صدى البلد داخل سيارة مرسيدس نادرة

في الطريق من قاهرة المعز إلى مدينة الهوى السكندري وتحت شعار "نحن ندعم مصر " اجتمعت مجموعة من عاشقي الزمن الجميل بكل مقتنياته ومشتقاته، وقرروا أن يستعيدوا جمال ورقي ذلك الزمن في مسيرة جمعت بين طرازات مختلفة من أجمل وأفخم صناعات السيارات منذ خمسينيات وستينيات وحتى سبعينيات القرن الماضي، تلك الحقبة التي احتوت في طياتها إبداعا لا مثيل له في عالم صناعة السيارات وتصميماتها التي حملت بكل تفصيلة بسيطة فيها لمسة فنية مطعمة بالفخامة والرقي.

ما بيركبهاش غير الباشوات.. سيارات كلاسيكية نادرة في مصر

" منذ 27 عامًا وأنا أعشق امتلاك السيارات الكلاسيكية ".. بهذه الكلمات بدأ وحيد عبد الهادي أحد المشاركين في مسيرة السيارات الكلاسيكية حديثه إلينا، وهو بجانب سيارته المفضلة التي لقبها بالـ "حانوتي" نظرًا لطرازها كسيارة كاملة الحجم STATION WAGON، وهي السيارة مختلفة إلى حد ما عن بقية السيارات المشاركة، حيث انها الوحيدة التي جاءت من الحقبة الثمانيناتية وهي السيارة شيفروليه كابريس CHEVROLET CAPRICE، والتي لفتت أنظارنا إليها كون تصميمها الأنيق المختلط بشريط من الجلد على شكل خشبي.

ما بيركبهاش غير الباشوات.. سيارات كلاسيكية نادرة في مصر

قامت الشركة الأمريكية شيفروليه بصناعة الطراز CHEVROLET CAPRICE STATION WAGON في العام 1986، بمحرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 5000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، وتحتوي على مكيف للهواء وزجاج كهربائي وكثير من التقنيات المتواجدة في السيارات حديثة الصنع.

ما بيركبهاش غير الباشوات.. سيارات كلاسيكية نادرة في مصر

أما عن مؤسس هذه الرابطة المسماة بـ CLASSIC CARS COMMUNITY EGY، والتي بادرت بإحياء ذكريات العصر الذهبي الكلاسيكي وهو إبراهيم الجزار، عاشق لكل تفصيلة  من تفاصيل الزمن الجميل بفنه ورقيه وإبداعاته التي تركت لمستها في وجداننا حتى الآن، لذا فقد قرر الجزار عمل بعض المسيرات السياحية بمختلف إصدارات السيارات الكلاسيكية بطرازاتها العديدة لتعيدنا إلى الماضي بجماله ورونقه.

ما بيركبهاش غير الباشوات.. سيارات كلاسيكية نادرة في مصر

وكانت قد شاركت في هذه المسيرة الكلاسيكية التي نظمتها رابطة الـ CLASSIC CARS COMMUNITY EGY، العديد من السيارات التي أنتجت منذ ستينيات وخمسينيات القرن الماضي جاء من بينها، " شيفروليه كابريس وفولكس بيتل “الخنفساء”، وتويوتا لاند كروزر موديل 1979، وميني كوبر ومرسيدس بنز W108 وأيضًا مرسيدس بونتون W180.

صناعات السيارات السيارات السيارات الكلاسيكية مسيرة السيارات الكلاسيكية شيفروليه كابريس الخنفساء مرسيدس بنز W108 مرسيدس بونتون W180

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