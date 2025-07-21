أستاذ علاقات دولية: مصر والسعودية تتدخلان للحفاظ على وحدة الدول

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن قضايا المنطقة تمر بأزمات ترمي إلى الانفصال والتفتيت، لافتا إلى الانقسام في ليبيا والسودان وحتى سوريا وغيرها، وأن الكل يريد أن يحدث حق تقرير المصير.



رفض التدخل الخارجي للشؤون الداخلية

أضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال حوار تليفزيوني، عبر قناة «الحياة» أن المملكة العربية السعودية تتدخل في الدول الثلاث للحفاظ على الوحدة الوطنية، فصلا عن الحفاظ على وحدة ومقومات الدولة، كما أنها ترفض التدخل الخارجي للشؤون الداخلية للدول.

وأكد أن ذلك هو نفس الموقف بالنسبة لمصر، موضحا أن تبادل الأدوار التكاملية بين مصر والمملكة العربية السعودية يهدف إلى الحفاظ على الدول، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية، وهنا يحدث ما يسمى بالتبادل في توزيع الأدوار.