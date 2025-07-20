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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ178.94 مليار جنيه.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

اعلنت الحكومة المصرية عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 178.941 مليار جنيه بما يعادل 3.631 مليار دولار .

تضمنت تلك الاستثمارات بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، عطاءات أذون خزانة وهي أدوات الدين العام لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقا لتقرير إدارة الدين العام الصادر عن وزارة المالية والذي تضمن التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الاستدانة من أدوات الدين بأجلي 91 و 273 يوما.

واستهدفت وزارة المالية خلال اليوم الأحد؛ طرح أجلي خزانة بقيمة 65 مليار جنيه من عطائي 91 و 273 يوما .

وقال التقرير إنه تم طرح أجل خزنة 91 يوما بقيمة تبلغ 102.67 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه؛ تضمنت 972 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

كشف التقرير عن وصول متوسط سعر الفائدة بنسبة 28.586% وأعلي سعر بنسبة 28.74% و أقل سعر بنسبة 27.751%.

وأضاف التقرير أن جملة الاستثمارات التي تم طرحها في أجل 273 يوما  بقيمة 76,271 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة شملت 186 طلبا مقدما من المستثمرين .

وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.442% و اقل سعر بنسبة 27.25% واعلي سعر بنسبة 27.549% 

وزارة المالية إدارة الدين العام البنك المركزي المصري اخبار مصر مال واعمال أذون الخزانة أجل 91 يوما أجل 273 يووما الفجوة التمويلية

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