مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم أسرة المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استشهد متأثرًا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم"، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، إلى قائمة مستحقى التكريم، وفقًا للضوابط المعمول بها في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد المواطن مصطفى أنور أحمد عفيفي، خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعنصرين إرهابيين تابعين لحركة حسم الارهابية بمنطقة بولاق الدكرور.

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https://youtube.com/shorts/-Jk6aMON-gc