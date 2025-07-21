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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فحوصات طبية في ألمانيا.. مكتب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية

انغام
انغام


نفى المكتب الإعلامي للمطربة أنغام كل الشائعات  التي تم تداولها حول حالتها الصحية وانها مصابة بسرطان الثدي 
وأوضح في بيان: 

ونود ان نشير انها ستقوم بالسفر الي المانيا  لإجراء فحوصات طبية علي البنكرياس وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف. 


وأضاف: وطالبت وسائل الاعلام تحري الدقة  في نشر مثل هذه الاخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها
وانهت البيان بـ :وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لإهتمامهم وسؤالهم عنها  ونطمئن الجميع انها بخير.

احدث حفلاتها 

أحيت صوت مصر أنغام حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة وصف بالاستثنائي كامل العدد المقام بمواصفات لايف عالمية من حيث التجهيزات والتنظيم المبهر والحضاري.


الحفل يعد انطلاقة قوية تليق بافتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الذي يرتبط باسم مدينة مصرية عالمية واختيارها مدينة للمصايف العربية لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للسياحة.

حفل أنغام فى مهرجان العلمين

حضرت أنغام قبل الحفل بساعات لإجراء بروفة الحفل مع أفراد الفرقة الموسيقية وهي عادة تتبعها في كل حفلاتها كي لا تدع اي مجال لأي خطأ  ولو بسيط.

كان بصحبة أنغام نجلها عمر ومديرة أعمالها راندا رياض وكانا بمثابة دينمو محرك للكواليس خلف المسرح من تجهيزات و بروفة والخطوات التي تحركتها على ريد كاربت ممتدة من غرفتها - التي خرجت منها بكامل أناقتها -  وحتى صعودها على خشبة مسرح "يو أرينا "بصحبة المايسترو العالمي هاني فرحات وسط استقبال حافل من الجمهور الذي كان يتشوق لا طلاتها التي تخطف الأنظار بأناقتها وصوتها الذي يأسر القلوب.


وافتتحت أنعام وصلتها الطربية الرومانسية بأغنية "عمري معاك" والتي عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منها لتبادلهم الاشتياق وردا على حفاوة استقبالهم لها بعاصفة من التصفيق وهتافات وعبارات الإعجاب.


وقدمت أنغام وصلة غنائية متكاملة الألوان الموسيقية من 31 أغنية كانت بمثابة لوحه مشبعة تضج بالأحاسيس .. فهى صوت مصر أحد أهم مصادر الفن الراق فى وقتنا الحاضر والذي يستحق ان يقال عنه وصف كلمة الفن غذاء للروح وتعميق المشاعر الإنسانية وفهم الذات.

تامر عاشور 


وكانت مفاجأة الحفل حرص  النجم تامر عاشور على حضور الحفل رغم إصابة قدمه وصعد على خشبة المسرح عقب قيام أنغام بتوجيه تحيه له وقدمته للجمهور لمشاركتها تقديم أغنيه من ألحانه وهي "لوحة باهتة".

من جانبه وجه تامر عاشور كلمة لـ أنغام قبل مشاركته معها قائلا:"حمد الله على السلامة" خاصة مع تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة ..وقبيل مغادرته للمسرح أعرب عن سعادته الكبيرة بالغناء معها في هذا الحدث، قائلًا بعد انتهاء الأغنية: "مبسوط إني عملت ألحان مهمة في حياتي لمطربة كبيرة زي أنغام".

كما حرصت أنغام على توجيه كلمة تحية للجمهور قائلة : "وجودكم وحضوركم النهاردة هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتوا بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

أنغام الساحل تامر عاشور

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