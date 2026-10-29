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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يرتدى ملابس نسائية.. القبض على شاب يحرض على الفجور بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والتحريض على الفجور بما يتنافى مع القيم المجتمعية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وضبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التواصل الإجتماعى ملابس نسائية الفجور

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