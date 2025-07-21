شر العين.. رانيا محمود ياسين تطمئن الجمهور على صحة محمد رياض

طمأنت الفنانه رانيا محمود ياسين الجمهور علي صحة زوجها الفنان محمد رياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وكتبت رانيا محمود ياسين: "الحمد الله اليوم عدي علي خير محمد كان حرارته ٣٩ وقعدنا اليوم كله بحاول أنزله الحرارة بسبب مكروب بالمعده بعد استشاره الطيب اخد حقن مضاد حيوي وحقنه علشان الحراره وانا فستاني سوسته كان فيها مشكله ولبست فستان تاني مع ان عملين بروفه وكان زي الفل معرفش ووقعت الريد كاربت وانا مروحه الحمد الله اليوم كان غريب انا ومحمد كنا مجهدين جدا بس الحمد الله محمد اتحسن وقدر ينزل كنت خايفه عليه اوي وبصراحة كنت رايحة بنفسية سيئه جدا لكن الحمد الله وشكر لله اليوم عدي علي خير وظهر المهرجان بشكل مشرف جدا وشكرا رب العالمين والف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يكفينا شر العين وشر المستخبي".

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها ترفض تقديم السيرة الذاتية لوالدها الفنان الراحل ولا تحب أعمال السير الذاتية.

وأضافت ياسين في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها تتمني تقديم شخصية كليوباترا.

وعبّرت رانيا محمود ياسين عن سعادتها بتكريم فيلم والدها الفنان الراحل الكبير محمود ياسين عن فيلم “ قشر البندق” بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 و مهرجان الجونة في دورته السابعة.

يذكر أن فيلم "قشر البندق" روائي تدور أحداثه حول بعد عشر سنوات من وفاة فهمي، عاد أحمد عبد الجواد إلى حياته المعتادة، حيث يقع في حب زنوبة التي تحب ابنه ياسين. بينما يتزوج ياسين من زنوبة، تتعرض مثالية كمال للاختبار عندما تتخلى عنه عايدة لأجل رجل ثري.