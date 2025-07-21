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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برئاسة محمد رياض.. المهرجان القومي للمسرح يكرم 10 من عمالقة الفن

من افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري
من افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري
شروق سلامة

افتتح المهرجان القومي للمسرح المصري  دورته 18، بتكريم 10 من رموز المسرح المصري، وهم الفنان جلال العشري، الفنان سليم كتشنر، الدكتور صبحي السيد، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان أحمد نبيل، الفنانة ميمي جمال، الفنان محيي إسماعيل، الفنان أشرف عبد الباقي، المخرج أحمد عبد الجليل، المخرجة عبير علي.

وانطلق حفل الافتتاح بالمسرح الكبير بالأوبرا، بحضور الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، والمخرج محمد عبده، مدير المهرجان، وتقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، وحضور كوكبة من الفنانين والمبدعين يتقدمهم الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

حضر حفل الافتتاح كل من الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمطربة أنوشكا،  والفنان محسن منصور، والمخرج أحمد عبد الجليل، والفنان أحمد سلامة، والفنان سامي مغاوري، والفنان محسن محيي الدين، والفنان صبري فواز، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد نبيل، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح.

ريهام إبراهيم محمد رياض المهرجان القومي للمسرح المصري

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