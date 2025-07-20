بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

مازل اسم البلوجر هدير عبد الرازق محل اهتمام رواد التواصل الاجتماعي خاصة بعد القاء القبض عليها وطليقها بعد ازمة تسريب فيديو الاعتداء عليها مؤخرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مسربة لهدير وثقتها كاميرات المراقبة المتواجدة في منزل طليقها وظهرت فيها هدير لحظة قيامها بالقفز من فوق سور فيلا طليقها السابق للدخول إليها لسبب غير معلوم.

وقام طليقها بتقديم هذه الصور مصحوبة بفيديو إلى النيابة العامة واتهمها باقتحام الفيلا وسرقة الأجهزة الكهربائية منها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي