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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليشارك الأهلي.."أبوريدة" يعاون"لقجع" في إقناع أعضاء الفيفا لإقامة مونديال الأندية بالمغرب

صدى البلد

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي سيقدم هدية إلى النادي الأهلي، باستضافة بلاده لكأس العالم للأندية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "هناك ترتيبات كثيرة، وفي الساعات الاخيرة يتم استمالة أعضاء المكتب التنفيذي في الفيفا من فوزي لقجع بمعاونة هاني أبوريدة، من أجل تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية". 

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وأضاف: "الخطيب غدا يسافر الدوحة لحضور نهائي كأس العالم وهو المصري الوحيد من رؤوساء الأندية المدعو لحضور المباراة بين فرنسا والأرجنتين، لأنه أسطورة في كرة القدم المصرية".

وأكمل: "إذا ذهب الأهلي لكأس العالم للأندية يجب وضع (خرزة زرقاء) على بوابة النادي، الأمر كان مستبعدًا تمامًا، والأهلي إذا شارك عليه تقديم أفضل مستوى، سيكون عليه مسئولية كبيرة لتحقيق إنجاز كبير وسيحتاج إلى تدعيم قوي".

 

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