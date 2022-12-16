عصام شيحة: التحسن في ملف حقوق الإنسان وصل لـ51 %

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت نقلة نوعية كبيرة في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التحسن في ملف حقوق الإنسان وصل لـ51%.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه ومع انتهاء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نطمح أن نصل لـ80%، موضحا أنه لا توجد دولة حقوق الإنسان فيها محققة بنسبة 100%.

وتابع أن الدولة أعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي، لافتا إلى أن الأمل قبل نهاية العام يكون تم الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

