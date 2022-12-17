عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرحات: مصر قدمت مصالح القارة الأفريقية بالقمة الأمريكية .. فيديو

الرئيس السيسي بالقمة
الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية الأمريكية

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ان مصر دولة مهمة في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها عملت على تقديم مصالح القارة الأفريقية، في المحافل العالمية، وتتحدث دائما باسمها.

وقال محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”،  أن هناك مجموعة من الدول الناشئة التي لها مشروعات تنموية، في دول العالم، مؤكدا أن تلك الدول لها مصالح في جذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة عملية التنمية.

 

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية الأمريكية، تحدثت عن مصالح الدول الناشئة، وعبء الديون الذي يواجه الدول الأفريقية. 

 

 لتلك الدول

وأشار محمد فايز فرحات إلى أنه كان هناك حوار داخل الدول النامية والناشئة، عن الدعم الأمريكي لتلك الدول. 

 

القارة الافريقية الرئيس السيسي مصر دول العالم الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

5 ملايين جنيه .. عقوبة صارمة للتلاعب في مواصفات الخبز بالقانون

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

رد تفاعلي .. كيف حسم متحدث الرئاسة موقف مصر من الأزمات العالمية

عيب التشكيك في ذمم الناس .. ميدو يدافع عن سعد سمير | شاهد

5 فضائل لقيام الليل قال عنها النبي .. دار الإفتاء توضح

الوطنية للصحاقة تقرر مد خدمة ضياء رشوان عام والبهنساوى رئيسا لتحرير لبوابة أخبار اليوم

حاولوا يقطعوا لساني.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها

تدرس الهندسة النووية.. شاهد ملكة جمال أمريكا لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

ما الفرق بين الدواء المصري والمستورد؟.. هانى الناظر يجيب

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ