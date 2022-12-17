فرحات: مصر قدمت مصالح القارة الأفريقية بالقمة الأمريكية .. فيديو

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ان مصر دولة مهمة في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها عملت على تقديم مصالح القارة الأفريقية، في المحافل العالمية، وتتحدث دائما باسمها.

وقال محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن هناك مجموعة من الدول الناشئة التي لها مشروعات تنموية، في دول العالم، مؤكدا أن تلك الدول لها مصالح في جذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة عملية التنمية.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية الأمريكية، تحدثت عن مصالح الدول الناشئة، وعبء الديون الذي يواجه الدول الأفريقية.

لتلك الدول

وأشار محمد فايز فرحات إلى أنه كان هناك حوار داخل الدول النامية والناشئة، عن الدعم الأمريكي لتلك الدول.