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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ دراسات بيئية: مصر بها 32 محمية حافظت على التنوع البيولوجي|فيديو

التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن التنوع البيولوجي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويتضمن 3 تصنيفات، وهي تنوع الأنواع وتنوع داخل النوع وتنوع البيئة، ويقصد بتنوع الأنواع أنه عندما خلق الله عز وجل هذه البيئة خلق بها أنواعاً متعددة سواء حيوانية أو نباتية.

وأضاف «سمعان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يقصد بتنوع البيئات تنوع الأماكن والمناطق التي تعيش بها الكائنات الحية سواء الحيوانية أو النباتية، فبعض النباتات تعيش بالصحراء وبعضها الآخر يعيش بالمناطق الباردة أو الحارة وغيرها، ويقصد بتنوع الأنواع أنه التنوع داخل النوع، فشجرة الفيكس التي تزرع في الشوارع لها العديد من الأنواع.

وأكمل  أستاذ الدراسات البيئية، أن الدولة قامت بدور مهم في ملف التنوع البيولوجي، لافتًا إلى أن COP15 المنعقد في كندا تم إطلاقه بعد عدة سنوات من COP خاص بالتنوع البيولوجي استضافته مصر، وهو ما يؤكد أن مصر كانت رائدة بهذا الإطار.

وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر فيما يخص التنوع البيولوجي، منها زيادة عدد المحميات الطبيعية إلى أكثر من 32 محمية تمثل مساحة كبيرة من جمهورية مصر العربية، كما تتميز بتنوعها الهائل من التراث الحضاري والتراث الثقافي او محميات ذات طبيعة خاصة أو محميات سياحية، ومن خلال هذه المحميات جميعًا تمكنت مصر من الحفاظ على العديد من الأنواع التي كان من الممكن أن تنقرض.

عبد المسيح سمعان الدراسات البيئية التنوع البيولوجي إكسترا نيوز لصحراء

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