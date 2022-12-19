اتحاد خبراء البيئة العرب: كل الطيور المهاجرة مهددة بالإنقراض ويجب حمايتها

أكد الدكتور مجدي علام، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الإتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وإتفاقية رامسار لأراضي المستنقعات، سيعل في الحفاظ على الأحياء المائية خاصة السلحفاة المائية، خاصة أنها من الأنواع المهددة بالإنقراض.

وقال مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن كل الطيور معلنة على اللائحة الحمراء ومهددة بالإنقراض، مؤكدا أن التعامل مع الطيور المهاجرة لحمايتها من الإنقراض، أصبح أمر مهم وليس ثانوياً.

الفيروسات الضارة للإنسان.

وتابع أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن مصر ملتزمة بالحفاظ على الطيور المهاجرة، مؤكدا أن إنقراض أي نوع من الأنواع، يؤدي إلى حدوث آثار سلبية، وظهور أنواع جديدة من البكتريا والفيروسات الضارة للإنسان.