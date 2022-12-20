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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرق ومشاكل التنفس..أخصائي طب نفسي يكشف أهم الأسباب التي تؤدي لاضطرابات النوم..فيديو

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

أكد دكتور حاتم عودة، أخصائي اضطرابات النوم،  أن قسم اضطرابات النوم جزئ من الطب النفسي والعصبي، مشيرا إلى أنه متواجدة منذ عصور سابقة، حتى الفراعنة أول من اهتموا باضطرابات النوم.

 

وقال حاتم عودة، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن 30% من إضطرابات النوم سببها الرئيسي الأرق، ومشاكل  التنفس إثناء النوم، والتفكير الزائد في أي موضوع معين.

 

وتابع  اخصائي اضطرابات النوم، أن الضرر من النوم الزائد أكبر لأنه قد يؤدي لعدة مشاكل منها أزمات العمل.

 

وأشار حاتم عودة إلى أن اغلب الأدوية المنومة ليست لها أضرار على الصحة ولكن يجب تناولها بوصفة طبيب، ولا يتم الحصول عليها بشكل عشوائي.

اضطرابات النوم عصر الفراعنة الطب النفسي العصر العربي تصريحات

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