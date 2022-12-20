لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

رصد زوجان في إنجلترا شيئًا غريبًا على الكاميرا أثناء تجولهما بأحد المتنزهات، مما تركهما في ذعر شديد مما رأوه.

كان الزوجان هانا وديف رويت يتجولان في متنزه كلمبر بارك في نوتنجهامشير بـ إنجلترا عندما حدث شيء غريب ومخيف للغاية، وفقًا لصحيفة TMZ.

في مقطع فيديو قصير تم التقاطه بواسطة الزوجين، يمكنك رؤية شيء مخيف يظهر فجأة لفترة وجيزة ثم يختفي فيما بدا وكأنه جزء من الثانية، هل كان شبح؟ أم شيطان؟ لا أحد يعرف ماذا كان.

شبح أم شيء خارق

لاحظت صحيفة TMZ أن متنزه كلمبر بارك مشهور بكونه مسكونًا بروح "Gray Lady" أو المرأة الرمادية.

لذلك فهو ليست بالضبط مكانًا جديدًا على الخوارث، حيث تم رصد العديد من المخلوقات المخيفة والغير معروفة من قبل.

وأضافت TMZ أن "السيدة الرمادية" يُنظر إليها أحيانًا على أنها شيطانة أو جن.