شوبير يكشف السبب الحقيقي وراء عدم دعم محمد صلاح للمغرب بكأس العالم

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن عدم دعم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للمنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم، ليس تصفية حسابات كما يروج البعض".

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول عام 2022، للعام الثالث على التوالي، من شبكة “ليفربول إيكو” بنسبة تصويت 76 %، وخسر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لصالج برونو جيمارايش، لاعب نادي نيوكاسل".

تابع:" المصريين هما أكثر بيشاركوا في هذه الاستفتاءات والعرب بشكل عام، لذلك محمد صلاح يتفوق في أي استفتاء جماهير، المصريين ما قصروا أبدا في حق صلاح".

تابع:" ما يروج أن محمد صلاح لم يدعم المغرب في كأس العالم بسبب عدم تصويت صحفي مغربي في جوائز الأفضل في العالم كلام لا أصدقه، لكن محمد صلاح لديه حسابات خاصة، قد يكون بسبب طريقة إدارة أعماله مع وكيله، لكن تقول لي بسبب عدم تصويت صحفي له في سباق “الكرة الذهبية”، هذا الصحفي لا يمثل المغرب وإنه يمثل نفسه وهذا رأيه، لكن يكفي أننا جميعا دعمنا المغرب وأكيد محمد صلاح كان معاهم".

المغرب رابع العالم:

واحتل منتخب المغرب المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام كرواتيا 2-1 في مبارة الصراع على الميدالية البرونزية.