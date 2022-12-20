بعد تغريمه.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد أفشة من قائمة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تجميد محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، باستبعاده من قائمة الفريق، بعد قرار تغريمه ماليا.

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" خبر مُبهم أعلنه الأهلي رسميا، وهو تغريم محمد مجدي أفشة وفقا للائحة المالية لفريق الكرة، لكن الناس بتسأل هل ده بسبب تسديد ركلة جزاء أمام فيوتشر؟ أم بسبب ما كتبه على إنستجرام؟ لكن لا توجد إجابة واضحة".

وتابع: " لكن الخبر المؤكد أن أفشة ضمن قائمة الأهلي لمباراة اليوم “أمام فاركو”، وربما يبدأ أساسيا، لكن بنسبة كبيرة سيتواجد بديلا".

الأهلي يعلن معاقبة أفشة:

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس الإثنين، قرر توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة وفقًا للائحة.

وذكر الأهلي بشكل رسمي أن العقوبة المالية تم توقيعها وإبلاغ اللاعب بها .