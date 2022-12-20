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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متعلمناش حاجة.. تعليق ناري من شوبير على التحكيم في مباراة بيراميدز وأسوان

صدى البلد

علق الاعلامى احمد شوبير على التحكيم فى مبارة بيراميدز و أسوان فى الدورى المصرى التى انتهت بـ فوز بيراميدز 2 \  1 . 

 

وكتب شوبير “ ياجماعه ايه التحكيم ده في مباراة بيراميدز وأسوان هو احنا متعلمناش حاجه خالص من كاس العالم!!؟؟ ”.

 

و عاد بيراميدز إلى المربع الذهبي بعد الفوز على أسوان 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ8 من منافسات الدوري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 52 عن طريق مصطفى فتحي من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 64، عن طريق محمد حمدي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وسجل أسوان هدفه الوحيد في الوقت القاتل برأسية ديلسون مهاجم الفريق.

ويرتفع بيراميدز إلى النقطة 17 في المركز الـ4 وتجمد أسوان في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

بيراميدز الدفاع الجوي الدوري الممتاز محمد حمدي مصطفى فتحي كأس العالم أسوان شوبير

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