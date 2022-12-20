بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبدالله السعيد وجونياس

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميز، حقيقة رحيل عبدالله السعيد، عن الفريق، وسبب غيابه عن مباراتي الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "أزمة عبدالله السعيد تم احتوائها بشكل نهائي، وما حدث منه كان موقف وانتهى بالفعل وتم تطبيق اللائحة عليه".

وأضاف: "تم استبعاد عبدالله السعيد مباراتين، في المباراة الأولى ضد الزمالك كانت وجهة نظر الجهاز الفني، وفي الثانية أمام الإسماعيلي شعر بإرهاق وعاد أمام أسوان وشارك بشكل طبيعي".

وأكمل هاني سعيد: "أوقات كثيرة نضخم الأمور، هو موقف طبيعي من عبدالله وتم انتهائه من الطرفين، عبدالله مستمر مع الفريق ولم يطلب الرحيل".

وعن مستقبل تاكيس جونياس.. قال: "هو كلام نُشر ولا يوجد شيء مثل ذلك وهو لم يطلب الرحيل ومستمر مع الفريق حاليا".

وواصل: "لم يتحدث تاكيس في أي شيء بخصوص رحيله ولا أعلم سبب الإشاعة ومن وراءها".

وعن سبب غياب إبراهيم عادل عن الفريق.. قال: "الإصابات هي سبب عدم مشاركته مع الفريق، وسيكون موجود مع الفريق في المباريات المقبلة".

وأتم المدير الرياضي لبيراميدز: "الصفقات الشتوية؟ الحديث سيكون في أضيق الحدود لكن من الوارد أن نتفاوض على مكان أو مكانين".

