الكشف عن بوستر مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2023

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي عن بوستر الدورة المقبلة لعام 2023، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023، في نسخته الـ 73.

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي البوستر الرسمي للدورة المقبلة من تصميم كلوديا شرامكي، وأهدت إدارة المهرجان البوستر للجمهور الذي يتابع بفضول وحماس وتصفيق حاد فعالياته السنوية.

وظهرت في رسمة البوستر وجوه مختلفة لأنماط جمهور مهرجان برلين، وتم طرحه للبيع في منافذ عبر الإنترنت باعتباره هدية الكريسماس لمحبي السينما العالمية.

واختيرت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 73، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023.

وأعرب مديرا مهرجان برلين السينمائي الدولي مارييت ريسنبيك وكارلو شاتري، عن سعادتهما لتولي كريستين ستيوارت هذه المهمة، باعتبارها من أكثر الفنانات موهبة وتعدد للأدوار بين جيلها بحسب بيان رسمي.

قدمت كريستين ستيوارت شخصيات خالدة في أعمالها، من بيلا سوان في سلسلة أفلام توايلات حتى أميرة ويلز في فيلمها الشهير سبينسر، وهي شابة ومتألقة،و لديها مسيرة فنية مثيرة للإعجاب، وهي الجسر المثالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بحسب وصف إدارة مهرجان برلين.

في الوقت نفسه تعمل كريستين ستيوارت التي تبلغ من العمر 32 عاما، على إخراج فيلمها الروائي الطويل الأول، The Chronology of Water الذي تدور أحداثه حول مذكرات الكاتبة الأمريكية ليديا يوكنافيتش.