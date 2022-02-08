كريستين ستيوارت تترشح للأوسكار للمرة الأولى في تاريخها

ترشحت الممثلة الشابة كريستين ستيوارت لنيل جائزة الأوسكار عن بطولة فيلم “Spencer” لأول مرة في تاريخها السينمائي بعدما قدمت العديد من الأدوار التي حصرتها في قالب فني لم يؤهلها لنيل الجوائز من قبل.

تنافس كريستين ستيوارت على جائزة الأوسكار مع قائمة كبيرة من نجمات هوليوود وهن "أوليفيا كولما، نيكول كيدمان، جيسيكا تشاستين وبينيلوبي كروز".

توقع النقاد ترشح كريستين ستيوارت لنيل جائزة الأوسكار منذ بداية عرض فيلم Spencer في المهرجانات الدولية، والإشادة بتقديمها شخصية الأميرة ديانا.

فيلم Spencer الذي أخرجه بابلو لارين، تلعب فيه كريستين ستيوارت دور الأميرة الراحلة ديانا، ورحلة إنهاء زواجها من الأمير تشارلز في احتفالات عيد الميلاد.

تدور أحداث الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع عام 1991، حيث يفرض على ديانا الاحتفال مع العائلة الملكية بعيد الميلاد، في ظل عدم قدرتها على مسايرتهم ورغبتها في إنهاء عذابها.

خلال تريلر Spencer الجديد ظهرت المزيد من المشاهد حول معاناة ديانا، وتخوفاتها من اتجاههم لقتلها في حال إصرارها على الانفصال، وتعاستها الواضحة رغم محاولات الملكة وزوجها إقناعها بتجاهل تصرفات زوجها.

ترشيحات الأوسكار

أعلنت كل من الممثلة الأمريكي تريسي إليس روس، والفنان ليزلي جوردن القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2022، على الهواء مباشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 27 مارس في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، الذي سيبث على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC.

يشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 المقبلة، عودة المضيف الرئيسي لأبرز حدث فني بعد غياب 4 سنوات، الذي لم يعلن عن اسمه حتى الآن.