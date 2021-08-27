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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريستين ستيوارت تنهار بالبكاء في تريلر فيلم Spencer

كريستين ستيوارت في
كريستين ستيوارت في تريلر فيلم spencer

طرحت الشركة المنتجة لفيلم كريستين ستيوارت الجديد Spencer التريلر الرسمي له بعد ساعات من نشر البوستر الأول له الذي ظهرت فيه البطلة بفستان أبيض. 

تريلر فيلم Spencer

تدور أحداث فيلم Spencer حول حالة الحزن التي كانت تمر بها الأميرة ديانا وقرارها الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز عام 1991،  في دراما عاطفية مليئة بالتفاصيل والأحداث المؤثرة. 

ظهرت كريستين ستيوارت في تريلر Spencer منهارة في البكاء في إحدى مشاهد الأميرة ديانا التي كانت تعاني من مشكلات في الطعام، وحالة نفسية سيئة أثناء تواجدها في العائلة الملكية. 

شمل تريلر فيلم Spencer عن بعض مظاهر البرخ التي تحرص عليها العائلة الملكية في المناسبات والأعياد من ملابس فاخرة وأطعمة مخصصة. 

يستعد فيلم الجوائز المرتقب Spencer لطرحه في السينمات العالمية يوم 4 نوفمبر المقبل، وألقى الجمهور الذي حرص على حضور سينما كون وهو أكبر حدث فني تعرض فيه الشركات وأصحاب السينمات لقطات من الأعمال المرتقب طرحها، نظرة أولى عليه. 

تميزت اللقطات التي عرضت لفيلم Spencer في سينما كون باختيار رائع للملابس، والمناظر الطبيعية، والمحادثات الموترة والعقدة بين أمير وأميرة ويلز. 

يبرز فيلم Spencer أيضا معاناة الأميرة ديانا مع المصورين ومحاولاتها دائما الهرب منهم، فيما تحاول أميرة الجماهير تحقيق التوازن بين شخصيتها العامة وحياتها الخاصة. 

وعرضت شركة الإنتاج بوستر جديد للفيلم الذي حمل شعار" كل الحكايات الخرافية تنتهي"، وهو من إخراج بابلو لارين، وتأليف ستيفن نايت، ويشارك في بطولته تيموثي سبال، سالي هوكينز، شون هاريس.

يعرض فيلم Spencer لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل. 

Spencer كريستين ستيوارت تريلر فيلم Spencer الأميرة ديانا مهرجان فينيسيا

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