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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريستين ستيوارت تترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي 2023

كريستين ستيوارت
كريستين ستيوارت

اختيرت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 73، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023. 

 

وأعرب مديرا مهرجان برلين السينمائي الدولي مارييت ريسنبيك وكارلو شاتري، عن سعادتهما لتولي كريستين ستيوارت هذه المهمة، باعتبارها من أكثر الفنانات موهبة وتعدد للأدوار بين جيلها بحسب بيان رسمي. 

 

قدمت كريستين ستيوارت شخصيات خالدة في أعمالها، من بيلا سوان في سلسلة أفلام توايلات حتى أميرة ويلز في فيلمها الشهير سبينسر، وهي شابة ومتألقة،و لديها مسيرة فنية مثيرة للإعجاب، وهي الجسر المثالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بحسب وصف إدارة مهرجان برلين. 

 

في الوقت نفسه تعمل كريستين ستيوارت التي تبلغ من العمر 32 عاما، على إخراج فيلمها الروائي الطويل الأول، The Chronology of Water الذي تدور أحداثه حول مذكرات الكاتبة الأمريكية ليديا يوكنافيتش.

 

ترشحت الممثلة الشابة كريستين ستيوارت لنيل جائزة الأوسكار عن بطولة فيلم “Spencer” لأول مرة في تاريخها السينمائي بعدما قدمت العديد من الأدوار التي حصرتها في قالب فني لم يؤهلها لنيل الجوائز من قبل.

 

ونافست كريستين ستيوارت على جائزة الأوسكار مع قائمة كبيرة من نجمات هوليوود وهن "أوليفيا كولما، نيكول كيدمان، جيسيكا تشاستين وبينيلوبي كروز". 

كريستين ستيوارت مهرجان برلين Spencer توايلات أعمال كريستين ستيوارت

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