عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: مصر نجحت في رفع الحظر عن الحاصلات المصدرة لدول الخليج

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة وأن هذه الموضوعات تحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقت مع أهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.


جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

 

وأضاف القصير أن عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160 سوق، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً. وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها ، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الفترة من 2018 - 2022  ما يزيد عن (83) سوق منها (27) سوق ‏تصديري خلال عام 2022. ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني أمام صادرات مصر من التمور. وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع دولة أخرى.

 

وأضاف أن من أهم الأسواق التي تم فتحها في عام 2020 هو السوق الياباني والذي احتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية نتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

 

واكد ان مصر نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وان هذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وأيضاً مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.

 

الصادرات الزراعية المصرية.

واضاف القصير ان لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

وزير الزراعة مجلس النواب الصناعة مصر السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

الراحة جاية في يناير.. 9 إجازات رسمية وبعدها نص السنة|بشرى للطلاب والموظفين

هنسرب امتحانات الإعدادية|شاهد أول ظهور لـ شاومينج في عهد الوزير رضا حجازي

ترشيحاتنا

بعيدا عن أشكال الهيمنة والإمبريالية.. ماكرون يدعو إلى مسار جديد في العراق

"جائزة لمحبي النازية".. زيلينسكي وبوريل يثيران غضبا واسعا

مؤتمر صحفى لـ وزراء خارجية الأردن و العراق و فرنسا

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شاهين بعد تعرضه لأزمة قلبية|خاص

مقتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي بالعراق.. تفاصيل

الزراعة: مصر نجحت في رفع الحظر عن الحاصلات المصدرة لدول الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور طارق العريان |وصلة رقص لـ نسرين طافش ونيكول سعفان .. شاهد

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية قبل الكريمساس.. صور

دواء شائع لخفض الكوليسترول يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام

فيديو

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ