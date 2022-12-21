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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. اعتماد جداول امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة في الجيزة.. تعرف على المواعيد.. مدير برنامج زراعة الرئة: المتبرعان لشقيقتهما يغادران المستشفى غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة العريش تحتفل بعيد العلم تحت شعار "يوم في حب مصر"

 

نظمت جامعة العريش شمال سيناء ، احتفالية عيد العلم الأول لتكريم عدد من علمائها ومفكريها وباحثيها والخرجين وأوائل الجامعة.


ندوة حول دور الشباب في المشاركة والمسؤولية المجتمعية بجامعة الفيوم
 

نظمت جامعة الفيوم ، اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ندوة حول دور الشباب في المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك بكلية الخدمة الاجتماعية..


ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
 


ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط

 

تدعيم الثبات الانفعالي وعلاقته بتحقيق الأمن النفسي للطلاب.. ندوة بآداب عين شمس


نظم مركز الإبصار الإلكتروني وتكافؤ الفرص بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان : " تدعيم الثبات الإنفعالي وعلاقته بتحقيق الأمن النفسي لدى طلاب الجامعة الأكفاء وضعاف البصر " بمقر المركز، وألقى الندوة ا.د جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة عين شمس ، استشارى العلاج النفسي بوزارة الصحة


الخشت: جامعة القاهرة حققت تقدما غير مسبوق في التصنيفات الدولية على مدار تاريخها


قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة حققت تقدمًا غير مسبوقًا في التصنيفات الدولية خلال الـ5 سنوات الأخيرة، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، وحققت قفزات تتراوح بين 150 و 210 مركزًا في بعض التصنيفات، متفوقة على جامعات عالمية


جامعة عين شمس تشارك في الدورة السابعة بمؤتمر الإسكان العربي


شاركت جامعة عين شمس في مؤتمر الاسكان العربى بدورته السابعة فى الفترة من ١٨ إلى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ بالعاصمة الإدارية الحديدة بجمهورية...


اعتماد جداول امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة في الجيزة.. تعرف على المواعيد


قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام بدء من ١٤ حتى ٢٦ يناير ٢٠٢٣.

 

والد مريضة تخضع لأول زراعة رئة بمصر: سعداء بإجراء العملية وحالتها مستقرة


أجرت مستشفي عين شمس التخصصي بوحدة زراعة الرئة أول عملية زراعة رئة في مصر، حيث تم تبرع شقيقين بفصين لشقيقتهما


مدير برنامج زراعة الرئة: المتبرعان لشقيقتهما يغادران المستشفى غدا


قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة بمستشفي عين شمس التخصصي إنه المستشفى شهد إجراء أول عملية زراعة رئة بمصر....


 

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