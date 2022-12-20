اعتماد جداول امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة في الجيزة.. تعرف على المواعيد

قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام بدء من ١٤ حتى ٢٦ يناير ٢٠٢٣.

وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ضوء الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢_٢٠٢٣ للصفين الأول والثاني الثانوي العام وطبقا الكتاب الدوري رقم ٤٩ الصادر بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ بشأن تعليمات الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

علي أن تشمل الإمتحانات الورقيه على ٨٥٪ اختيار من متعدد و١٥٪للأسئلة المقالية، ويومي ٢ و٣ يناير امتحانات خارج المجموع.

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