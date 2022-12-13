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تنتج 10 جيجا وات.. أكبر مزرعة رياح في العالم على أرض مصر.. شاهد

مذيع موقع “صدى البلد”
مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران، تغطية خاصة عن تشييد أكبر مزرعة للرياح في العالم داخل مصر، وذلك لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، بالاتفاق بين 3 شركات كبرى، بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجا وات.

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حيث نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن أبرز المعلومات حول تشييد مصر واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم وفق أحد الاتفاقيات التي أبرمتها مصر متمثلة في شركة إنفينتي مع شركة مصدر الإمارتية خلال فعاليات قمة المناخ COP27.

 يبدأ العمل في المشروع في 2024 ومن المفترض الانتهاء منه في 2030 بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات بما يعادل خمس تملكه المملكة المتحدة حاليًّا من جميع أشكال الطاقة المتجددة، مما سيزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا. 

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انتاج الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مزرعة للرياح مجلس الوزراء قمة المناخ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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