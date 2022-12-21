أخبار السيارات| سعر تويوتا راف 4 موديل 2023 في السعودية ..أوفر برايس 55 ألف جنيه على أرخص سيارة أمريكية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

كشفت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الجديد هيونداي كونا موديل 2024، وتنتمي كونا 2024 إلي فئة السيارات الكورس أوفر، وتقدم كونا موديل 2024 إلى الأسواق من خلال 4 فئات، كهربائية، و هايبرد، وبنزين، وN Line رياضية، وهي سيارة كهربائية بالكامل .

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية عن وقوع حالة وفاة جديدة، بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية من نوع تاكاتا، وبالتالي يكون قد تم رفع عدد الوفيات هذا العام ليصل الي 5 حالاه وفاه.

سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 الهجينة تنتمي إلى الجيل الخامس من مجموعة تويوتا راف، وظهرت في الأسواق لأول مرة في عام 2018، وتنتمي راف 4 الي فئة السيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم، وحصلت راف 4 علي تحديث عام 2021 حصلت فيه علي بعض التحديثات الخارجية.

تنتمي سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023 الألمانية، إلى فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وتشترك مع سيارة لاند روفر في العديد من التجهيزات والمعدات المختلفة، وتنافس سيارة بي إم دبليو X5 العديد من السيارات القوية في فئتها مثل مرسيدس بنز جي ال اي كلاس، وأودي 2022، وبالتالي يضم السوق المصري للسيارات طرازات مختلفة من إصدارات شركة بي إم دبليو الألمانية ومن ضمنهم سيارة BMW X5 التي يرغب في اقتنائها أغلب المواطنين المصريين، لما تمتلكه من مميزات ومحرك قوي .

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية العديد من التعثرات في إنتاج السيارات موديل 2023، وذلك يعود الي العديد من الأسباب الهمة منها، ارتفاع سعر سعر الدولار، وغلق الاستيراد، بالإضافة الي عدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي هذا أدي الي تقلص إصدارات السيارات موديل 2023 في الأسواق ولدي الوكلاء والموزعين، وبالتالي العوامل السابقة ساعد ذلك علي ظهور أوفر برايس علي سعر السيارة الأصلي .

تنتمي سيارة فولكس فاجن بورا موديل 2001 الي فئة السيارة السيدان العائلية الصغيرة، وهي من الجيل الرابع من طرازات جيتا، وبدأ إنتاجها عالمياً في 1999، وانتشرت في مصر بين عام 2000 وحتي عام 2003، ونالت مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل اعتماديتها العالية، وقوة محركها، وتصميمها الشبابي .

تنتج سيارة سيتروين سي4 موديل 2007 من قبل شركة سيتروين الفرنسية، وتنتمي سي4 الي فئة السيارات الهاتشباك العائلية صغيرة الحجم ،وتم تصميمها لتكون بديل لسيارة سيتروين إكسارا، ونالت علي أعجاب المصريين لما تحتوي علية من مميزات منها تصميمها الشبابي ومساحاتها الكبيرة، بالإضافة الي التكنلوجيا والمميزات الحديثة التي امتلكتها مقارنة بغيرها من ماركات أخري من السيارات .

قدمت سيارة مرسيدس c180 موديل 1997 لأول مرة في عام 1993، واستمر إنتاجها حتى عام 2000، وتم تقديم الجيل الثاني في عام 2000 واستمر حتى عام 2007، ونالت سيارة c180 علي شهرة واسعة بين المواطنين المصريين، لاحتوائها علي الكثير من المميزات، بالإضافة الي هيكلها المتميز ومحركها القوي، واعتماديتها العالية .