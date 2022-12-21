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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تظهر لأول مرة.. شاهد هيونداي كونا موديل 2024

سيارة هيونداي كونا
سيارة هيونداي كونا موديل 2024

كشفت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الجديد هيونداي كونا موديل 2024، وتنتمي كونا 2024 إلي فئة السيارات الكورس أوفر، وتقدم كونا موديل 2024 إلى الأسواق من خلال 4 فئات،  كهربائية، و هايبرد، وبنزين، وN Line رياضية، وهي سيارة كهربائية بالكامل .

سيارة هيونداي كونا موديل 2024

مواصفات مقصورة سيارة هيونداي كونا موديل 2024

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي كونا موديل 2024  شاشتين مقاس  12.3 بوصة، وناقل سرعات على شكل عمود خلف عجلة القيادة، وشاشات عرض كبيرة، وزوج من فتحات التهوية، وأدوات التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكيف الهواء، ومقاعد خلفية بسيطة.

سيارة هيونداي كونا موديل 2024

قياسات سيارة هيونداي كونا موديل 2024

تقدم سيارة هيونداي كونا موديل 2024  بطول 4.355 مم، وعرض 25 مم بزيادة عن حجم السيارة الحالية، وقاعدة عجلات مقاس 60 مم مساحة إضافية عن الإصدار الحالي من هيونداي كونا .

سيارة هيونداي كونا موديل 2024

مواصفات هيونداي كونا موديل 2024 الخارجية

تأتي سيارة هيونداي كونا موديل 2024 بشعار هيونداي تم تثبيته علي الواجهة الأمامية، وإضاءة رفيعة ممتدة على طول حافة غطاء المحرك، ومصابيح أمامية أسفل هذا الشريط على الزوايا الخارجية، وفتحة مستطيلة في الواجهة جديدة، وتمتلك سيارة هيونداي كونا N Line مظهر عدواني.

سيارة هيونداي كونا موديل 2024

تحتوي سيارة هيونداي كونا موديل 2024 علي رفارف بنفس لون الهيكل، وجناح خلفي، ووتنانير جانبية فضية، وقطع سوداء متوفرة على أغطية المرايا والسقف، ويتطابق الجزء الخلفي مع الجزء الأمامي بسبب وجود شريط ضوئي ممتد، ومصابيح أمامية، ومصابيح خلفية في الزوايا السفلية، ومنافذ عادم مزدوجة .

سيارة هيونداي كونا موديل 2024

الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم تكشف شركة هيونداي عن أي تفاصيل بخصوص مواصفات القوة أو سعر هيونداي كونا موديل 2024 الكهربائية الجديدة.

كونا هيونداي كونا موديل 2024 هيونداي كونا سيارة هيونداي كونا

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