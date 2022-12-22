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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مهشمة الرأس.. مزارع يعثر على جثة مجهولة الهوية داخل حظيرته بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل حظيرة مواشي بطريق ترعة عبدالعال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود جثة داخل حظيرة مواشي بطريق ترعة عبدالعال.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال الشرطة بالتوجه إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنّ محل الواقعة حظيرة مواشي عثر بداخلها على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر به إصابات كسر في الجمجمة، جرح غائر بالرأس وكدمة في الوجه من الناحية اليسرى، ويرتدي كامل ملابسه.

وقال المبلغ «م.م» 45 سنة مزارع من منشأة البكاري، أنه حال حضوره للحظيرة ملكه عثر على الجثة، وتشكّل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مزارع حظيرة مواشي كرداسة جثة النجدة

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