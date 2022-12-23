أرخص حلويات .. طريقة عمل العزيزية بدون تكاليف

إذا كنت تحاولين تقديم حلويات مختلفة وبدون تكاليف نقدم لك اليوم طريقة عمل العزيزية

المقادير



150جرام مكرونة اسباجبتي وتلات ارباع كوب سكر وكيلو لبن ومعلقتين كبار سمنة واربع معالق نشا واتنين كبس فانليا

الطريقة



نسلق المكرونة في ماء مغلي بدون ملح

نحط المكرونه بعد مانصفيها في الخلاط مع نص كميه اللبن ونضربها

في حله علي النار ننزل بمقدار المكرونة والسكر وندوب النشا في باقي اللبن وننزل بيه مع الفانيليا ونقلب تقليب مستمر لحد ما تاخد قوام وتطلع فقعات

ندهن صنيه بالسمن ال معانا وننزل بالخليط ونسويه وندخلها الفرن تاخد وش وتبرد.

نقطعها وبألف هنا.