مدبولي: اتفقت مع رئيس وزراء صربيا على ضرورة إنهاء الحروب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه عقد جلسة مباحثات اليوم مع نظيره الصربي، مشيرا الي انهما بحثا تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأعرب مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي، عن تمنياته أن تشهد علاقاتنا مزيدا من التطورات في جميع المجالات، موضحا أنهما ناقشا أيضا التعاون حول زيادة الصادرات المتبادلة خاصة الحاصلات الزراعية.

ولفت ان منتدى رجال الأعمال المصري الصربي الذي سيعقد بحضور رئيسي الوزراء سيناقش الفرص الاستثمارية التي تشجع رجال الأعمال الصربيين على الاستثمار فى مصر.

كما ناقشت المباحثات ملف السياحة وتعظيم السياحة لمصر وتناقشنا حول زيادة رحلات الطيران بين بلدينا لزيادة وتيرة السياحة بين البلدين

واشار مدبولي الي ان المباحثات تناولت الوضع فى الشرق الأوسط وكان هناك اتفاق واضح على ضرورة إنهاء الحروب لانها ستجر المنطقة للخراب والدمار وهناك نقاش أيضا للقضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب المشاكل فى المنطقة وهناك اتفاق على ضرورة حل الدولتين والموقف الصربي فى هذا الشأن واضح ومعروف.

وأكد مدبولي أن البلدين حريصتين على التنسيق الكامل بينهما فى المحافل الدولية وتحدثنا عن دعم مرشح مصر الدكتور خالد العناني لليونيسكو.

وقال ان زيارة رئيس وزراء صربيا تمثل نقطة مهمة وانطلاقة قوية للعلاقات بين البلدين.